21-letka Radia Rogla – največji glasbeni spektakel na Štajerskem

Včeraj je bila v Slovenskih Konjicah največja brezplačna zabava na Štajerskem, 21-letka Radia Rogla. Več o dogajanju si oglejte v spodnji pestri fotogaleriji. Fotografije z VIP fotografiranja so na voljo na tej povezavi.

Uvodoma so hladni poletni dan ogreli plesalci plesnih šol Step by step, Tip top in Jay Dance Studio.

1 od 25

Na odru 21-letke so najprej nastopili Lea Sirk, Natalija Verboten in Zvita feltna. Oboževalce so navdušili tudi Isaac Palma, Ansambel Banovšek in Ines Erbus. Za dobro voljo so med drugim poskrbeli Tanja Žagar in Avantura, Nina Donelli ter Alya. Proti koncu prireditve so odlično vzdušje ustvarili še Modrijani in Pop Design.

1 od 22

Na Letki so se, četudi so z njo začeli poletne dni, obiskovalci tudi kepali. Izžrebana sta bila srečneža, ki se bosta lahko vozila z novim Toyotinim frajerjem C-HR Hibridom. AC FRI-MOBIL je Ločam, kot kraju, ki je zbral največ fotografij z omenjenim avtomobilom, podaril edinstven japonski javor. Poleg tega so se obiskovalci lahko fotografirali s svojimi najljubšimi glasbenimi izvajalci. Med drugim je bilo na prizorišču postavljeno zabavišče z vrtiljaki. Pozabili niso niti na raznoliko ponudbo hrane in pijače z barmani, s koktejli ter s hostesami.

1 od 37

Hvala vsem, ki ste bili z nami!

Prijatelji z Radia Rogla