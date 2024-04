21. Bistriški tek odlično uspel

Po ulicah Slovenske Bistrice je danes dopoldan potekal 21. Bistriški tek in 17. Odprto ekipno prvenstvo v štafetnem teku v organizaciji Javnega zavoda za šport in pod pokroviteljstvom bistriške občine. V odličnem vremenu, za tek skoraj nekoliko prevročem, je teklo okrog 1100 tekačev. Prvi so se na pot podali otroci iz vrtca, ki so tekli ob močni vzpodbudi staršev in ostalih navijačev. Takoj za njimi pa je potekal tek na 10 kilometrov. V moški konkurenci je zmagovalec postal Jernej Markovc, ki je progo pretekel v času 34 minut in 37 sekund. V ženski konkurenci je zmagala Hana Košenina (AD Štajerska), ki je za progo potrebovala 40 minut in 59 sekund. Sledil je Družinski tek – letos je zmagala družina Erker, ki so jo sestavljali Tomaž, Julian in Ely. Progo so pretekli v času 2 minuti in 47 sekund. Sledili so teki za učenke in učence iz Osnovnih šol, čisto na koncu pa so tekle še štafete.

Zmagovalec v moški konkurenci Jernej Markovc je povedal: »Razmere danes so bile zelo tople. Mislim, da sem štartal malo prehitro. Sam tek je nato šel super. Vzdušje in energija sta bila odlična. Odlična tudi organizacija.« Zmagovalka v ženski konkurenci Hana Košenina, je dodala: »Super navijači in super atmosfera. Proga je bila razgibana. Je bilo pa res nekoliko prevroče za ta čas. Na Bistriškem teku sem tekla prvič, bom pa še zagotovo prišla.« Oceno bistriškega teka pa je podal direktor Javnega zavoda za šport Boštjan Fridrih: »Število tisoč udeležencev, ki smo jo lovili minula leta, smo letos končno presegli. Smo zelo veseli. Udeležba, kar se tiče otrok zelo številčna. Na 10 kilometrov je teklo skoraj 120 tekačev in tekačic kar je primerljivo z minulimi leti. Vreme nam je letos res šlo na roko. Vidimo veliko nasmejanih obrazov in to je tudi bistvo tega teka.« (D.G.)