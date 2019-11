Skomarje: 20 let Folklorne skupine Jurij Vodovnik

Dve desetletji. Toliko časa je minilo od ustanovitve Folklorne skupine Jurij Vodovnik Skomarje. Jubilej so počastili s koncertom, na katerega so povabili tudi folkloriste od drugod.

Folklora s plesom in ljudskim petjem ohranja slovensko ljudsko izročilo. Na Skomarju se je pobuda o ustanovitvi folklorne skupine leta 1999 porodila med peščico posameznikov. Vojko, Tomi in Darja Iršič ter Zdenko Švab in Štefan Kotnik so bili ustanovni člani Folklorne skupine Jurij Vodovnik Skomarje, njihov prvi učitelj pa je bil Konjičan Franc Komljanec. On jih je naučil prvih plesov, s katerimi so se prvič predstavili v Markovcih leta 2000. Plesalci so bili iz leta v leto bolj vešči plesa, njihovi nastopi so se vrstili doma in v tujini. Med drugim so plesali tudi v angleškem Sedberghu, na Švedskem, v sosednji Avstriji in turškem Samsunu, kjer so se predstavili na festivalu, na katerem so se plesali folkloristi iz 36 držav. Festival je bil tekmovalne narave, Folklorna skupina Jurij Vodovnik Skomarje je osvojila 4. mesto.

Jubilej počastili s prijatelji

Obletnico so počastili s koncertom v Zrečah, na katerega so poleg skomarskih folkloristov plesali tudi plesalci iz Folklorne skupine Kebelj ter Folklorne skupine Srednja vas pri Bohinju. Zanimiv nastop so pripravili tudi folkloristi iz Srbije, s tamkajšnjo folklorno skupino Abraševič iz Arandželovca skomarski folkloristi sodelujejo že 15 let. Breda Slapnik iz konjiške območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti je podelila priznanja skomarskim folkloristom, ki plešejo pet, deset, petnajst ali dvajset let. V minulih dveh desetletjih so doma in v tujini stkali številna prijateljstva, s plesom pa ohranjajo dragoceno etnografsko dediščino zreškega Pohorja.