20. december, četrtek – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Na Občini Slovenska Bistrica bo zgodaj dopoldne sprejem za dva dijaka Srednje šole Slovenska Bistrica, ki sta dosegla izjemne uspehe. To sta Izidor Gregorič, ki je na evropski naravoslovni olimpijadi dosegel bronasto medaljo, in Klemen Keršič, ki je na 12. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike osvojil prav tako bronasto medaljo.

* Hilda Tovšak, ki je od nedavnega na prostosti, se bo na celjskem sodišču danes izrekla o krivdi v zvezi z obtožbami o nezakonitem trgovanju z delnicami izolskega Delamarisa.

* Stanovalce konjiškega Lambrechtovega doma bodo danes obiskali župani konjiške, zreške in vitanjske občine. Tradicionalno prednovoletno srečanje bodo nadaljevali s praznično mašo

* V Ipavčevem kulturnem centru Šentjur bo nocoj božično novoletni koncert Uroša Perića s skupino Bluenote quartet.

* Na Mestnem trgu v Šentjurju nocoj pripravljajo medgeneracijsko praznično druženje udeležencev Univerze za tretje življenjsko obdobje

* V konjiškem Domu kulture danes zvečer pripravljajo božično novoletni nastop šolskih orkestrov konjiše Glasbene šole

* Na mestnem trgu v Slovenski Bistrici je te dni živahno in praznično. Oživel je Božičkov sejem z domačo praznično ponudbo. Popoldne bo otroke razveselila lutkovno gledališka predstava Čarobni napitek. Nato bodo nastopile plesne skupine ter srednješolski band. Zvečer bo praznično vzdušje stopnjeval ansambel Oberkreiner Slovenska Bistrica.

* Dedek Mraz bo danes popoldan skupaj s kartuzijansko konjenico obiskal otroke v vrtcu Tattenbach

* Predstava za otroke Topli božičkov nasmeh bo popoldne v grajski pristavi v Rogatcu. Dogodek organizira Knjižnica Rogaška Slatina, prišel bo tudi Božiček.

* Koncert orkestrov Glasbene šole Rogaška Slatina bo popoldne v Rogaški Slatini.