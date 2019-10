2. SNL: Dober drugi polčas za tretjo zmago Rogaške

NK Rogaška : NK Drava Ptuj 3 : 1 Slatinski nogometaši so v 14. krogu druge državne lige nekoliko nepričakovano prišli do zelo pomembne zmage. Na svojem igrišču so premagali nekaj višje uvrščene Ptujčane in precej popravili točkovni izkupiček.

Rogaška je proti Dravi dosegla enega najhitrejših zadetkov, saj so povedli že po manj kot dveh minutah igre. Zadetek so sicer pripisali Siniši Antoniću, čeprav je bilo s tribun dobro vidno, da je njegovo podajo v mrežo preusmeril Filip Jauk. Kakorkoli že, domači so vodili, zato je bilo nadaljevanje lažje, a so gostje preko Roya Rudonje izenačili že v 15. minuti. Drava je gol dosegla ob izdatni pomoči domačega vratarja Lana Vunderla, ki pa se je nato izkazal z nekaj obrambami. Omeniti velja, da je bila kljub dvema zadetkoma igra v prvem polčasu precej monotona.

Kakih 150 gledalcev se je ob začetku drugega polčasa spraševalo, ali lahko domači zaigrajo nekoliko podjetneje. Odgovor so dobili v 53. minuti, ko je Jovan Koprivica, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, po samostojni akciji sprožil s kakih 25 metrov in dosegel enega lepših zadetkov, videnih v Rogaški Slatini. V nadaljevanju so gostje sicer spet imeli pobudo, a si izenačenja niso priigrali, kvečjemu so domači v 71. minuti povišali vodstvo. Spet je bil v glavni vlogi Koprivica, ki si je izboril žogo, za katero se je zdelo, da bo lahek plen nasprotnih branilcev, sledila je nesebična podaja do Jauka, kateremu ni bilo težko doseči za vodstvo z dvema zadetkoma. Domači so seveda začeli braniti rezultat, a so Ptujčani že nekaj minut kasneje znižali zaostanek, ko je po odboju žoge ob stative le-to v mrežo pospravil Nermin Haljeta. Sodnik je zadetek priznal, čeprav je bilo s tribun videti, kot da je bil strelec v prepovedanem položaju. K sreči so Slatinčani zdržali do konca, tudi nerazumno dolgega dodatka sodnika Marka Lackovića, in se veselili tretje zmage v prvenstvu. Sedaj imajo 10 točk, s čimer so pobegnili predzadnjemu mestu. V prihodnjem krogu Rogaška gostuje v Dobu pri Rolteku. (Jože Strniša)