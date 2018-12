17. december, ponedeljek – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* I. Gimnazijo v Celju bo dopoldne obiskala Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski. Skupaj z urednico Informativnega programa TV Slovenija Manico Janežič Ambrožič in novinarjem Vala 202 Lukom Hvalcem spraševala, pojasnjevala in odgovarjala na konkretna vprašanja.

* Ta teden bo konjiški župan Darko Ratajc tradicionalno obiskal najmlajše in najstarejše občane. Tako se bo mudil v vrtcih, obiskal bo Zavod Čebela in Varstveno delovni center. Četrtkovemu obisku Lambrechtovega doma pa se bodo pridružili tudi župani okoliških občin.

* Na celjskem sodišču se s sklepnimi besedami dopoldne nadaljuje sojenje nekdanji direktorici gradbene družbe SGP Nova Tadeji Falnoga, obtoženi štirih poslovnih goljufij. Pričakovati je tudi izrek sodbe.

* S prižigom ognja s šentjurskimi skavti se na Mestnem trgu v Šentjurju popoldne začenjajo prireditve pod nazivom December ob mestnem ob ognjišču.

* Predavanje o lekcijah športa za poslovni uspeh bo popoldne v podjetniškem inkubatorju v Rogaški Slatini. Predaval bo dr. Matej Tušak iz Fakultete za šport in Filozofske fakultete.

* Pot od Katmanduja do Hongkonga bo zvečer v Podčetrtku predstavil Zoran Furman.