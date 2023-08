September na vrtu

Septembra redno obiramo plodove bučk, fižola, kumar in paradižnika, da spodbudimo rast novih plodov. Da bomo imeli domačo zelenjavo vse do zime, posejmo zimsko solato, špinačo, redkvice in motovilec. Solato sejemo v več terminih v vrstice. Počasi si priskrbimo čebulček in česen za zgodnje spomladanski pridelek.

Poleg zimskega česna lahko septembra posadimo še rabarbaro in spomladansko zelje. Za rahljanje zemlje se na prazne gredice lahko poseje enoletno deteljo in gorčico. Zelišča iz gredic presadimo v lončke, da bomo imeli sveža zelišča čez zimo. Nekatera trajna zelišča pa obrežemo, okopljemo in sadimo nova.

Septembra pobiramo lešnike in orehe, jabolka, hruške in grozdje, maline … Orehov ne trgamo z dreves ampak pobiramo odpadle plodove. Za jesen in zimo shranjujemo samo zdrave sadeže s peclji. Ta mesec posadimo nova sadna drevesa – prve so na vrsti breskve in nektarine ter maline in robide. Septembra lahko zasadimo tudi jagode. Tla med posameznimi sadikami pokrijemo z zastirko, s čimer bo izhlapevanje manjše, medtem ko stare jagode oskrbimo s kompostom.

Konec meseca posadimo čebulnice, ki nas bodo s svojimi cvetovi prve razveseljevale spomladi. Potonike in perunike presadimo. Sadimo čebulice narcis, tulipanov, zvončkov, perunik, hijacint in drugih pomladnih cvetlic.

1 od 4