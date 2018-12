14. december, petek – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

*Na celjskem okrožnem sodišču bodo kazen danes izrekli še petemu iz skupine sedmih nasilnih roparjem Timu Lampretu.

* Dan odprtih vrat pripravljajo v lekarni Rogaška Slatina. Ob ogledu prostorov bodo dopoldne izvajali različne brezplačne zdravstvene meritve kot so višina, telesna teža, sladkor v krvi, krvni tlak, venski pretok spodnjih okončin.

* V Slovenskih Konjicah bodo danes Konjičani krasili smrečice v centru mesta. Krasili jih bodo otroci iz konjiških šol in vrtcev, člani društev, javnih zavodov in drugih organizacij. Smreke bodo pripeljali gozdarji, pri krašenju pa bodo uporabljali čim bolj naravne materiale. Osrednja tema krašenja bo vlak Konjičan in nekdanja železniška proga. Največja smreka bo postavljena pred Domom kulture, okrasili pa jo bodo člani Turističnega društva Slovenske Konjice.

Popoldne v Veliki galeriji Doma Kulture pripravljajo še izdelovanje unikatnih božično-novoletnih okraskov in voščilnic. Dogajanje že tradicionalno organizirata konjiška Splošna knjižnica in Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice

* Na Glavnem trgu v Celju bodo danes odprli Pravljično deželo. V Pravljično Celje tako prihaja Pravljična vila Želja s palčicami, snežaki in celotnim vilinskim zborom. Pravljična dežela bo odprta vse do silvestrovega, ko bodo pripravili tudi otroško silvestrovanje.

* Člani Turističnega društva Trta in pobratenega društva iz Koritnega pri Bledu skupaj z ljudskimi pevci iz Koritnega danes popoldan pripravljajo viteške igre na grajskem dvorišču v Oplotnici. Sledi druženje ob ljudskem petju.

* V prostorih podružnične osnovne šole Prevorje bo nocoj tretji Anin večer. Nastopila bo humoristka Pišečka Mica.

* Na Krekovem trgu v Celju pripravljajo koncert Vlada Kreslina in Malih bogov.

* Srečanje študijske skupine Beremo v naročju staršev bo dopoldne v šmarskem kulturnem domu. Srečanje bo tudi strokovno, o pripovedovanju pravljic bo spregovorila Gusta Grobin.

* Predavanje o samooskrbnem ekološkem vrtu bo popoldne v grajski pristavi v Rogatcu. Predavala bo dr. Ana Vovk Korže iz Inštituta za promocijo varstva okolja.