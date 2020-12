Lokalni časopis Bistriške novice že deveto leto zapored prireja izbor Naj osebnost leta. Med številnimi predlogi bralcev so v uredništvu naredili izbor osmih kandidatk in kandidatov. Med njimi lahko zdaj bralci glasujejo z glasovnico iz časopisa ali na portalu Novice.si.

Kdo so kandidati?

Kdo je na Bistriškem naredil največji vtis v letu 2020? Posamezniki z različnih področij. To so Tim Gajser, že štirikratni svetovni prvak v motokrosu. Dolgoletni ravnatelj osnovne šole na Tinju Ivan Janko Kovačič. Zdravnica Jožefa Lešnik Hren, kar 20 let direktorica bistriškega Zdravstvenega doma. Bistričanka Martina Obrovnik je nase opozorila s svojo empatijo in skrbjo za sinovega sošolca. Ignac Pančič, vodja Okteta Planika, ki se ponaša s kar 40-letnim neprekinjenim delovanjem. Iva Soršak, direktorica doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Janez Šenveter, direktor družinskega podjetja Hlebček s Pragerskega. In pa Beno Toplak iz zavoda Ma-kole, pobudnik in organizator številnih projektov.

Vsak po svoje je osmerica s svojim delovanjem pustila močan pečat v lokalnem okolju. Kdo bo Naj osebnost leta 2020, pa bodo odločili bralci z glasovanjem, ki poteka vse do 17. januarja. Glasujte z glasovnico iz časopisa Bistriške novice ali na portalu novice.si

(B. Petelinšek)