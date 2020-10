Umrl mladi udeleženec prometne nesreče na Stranicah

Konjiško pretresa vest, da je umrl mladi udeleženec prometne nesreče na cesti Stranice – Vitanje. Informacijo so potrdili tudi na PU Celje.

Spomnimo, da se je nesreča zgodila zadnji septembrski večer, malo pred polnočjo. Voznica je z osebnim vozilom zapeljala s ceste in trčila v brežino in nato še v drevesi. Policisti so kasneje ugotovili, da je vozila z neprilagojeno hitrostjo in tako izgubila oblast nad vozilom.

Vsi trije mladi potniki v avtu so bili ranjeni – voznica lažje, sopotnika pa sta ostala ukleščena v vozilu – od koder so ju rešili zreški gasilci.

Umrli Denis Bornšek je to nedeljo dopolnil 18 let.

Denis Bornšek, foto Facebook.

