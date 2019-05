Učenci štirih osnovnih šol – treh iz konjiške občine (Pod goro, Ob Dravinji, Loče) in ene iz zreške, so se danes na stadionu Dobrava v Slovenskih Konjicah merili na tradicionalni atletski olimpijadi, že 13. po vrsti, ki jo je kot ostale pripravila Konjiška atletska šola (KAŠ). Drugo leto zapored niso podelili velikega prehodnega pokala za skupno zmago. Več kot 200 tekmovalcev pa se je merilo v tekih, metu vortexa in skoku v višino.

