13. december, četrtek – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Novoizvoljeni svetniki občine Rogatec se bodo popoldne sestali na prvi seji. Med drugim se bodo seznanili z rezultati volitev in imenovali komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.

* V Ipavčevem kulturnem centru Šentjur bosta popoldne kar dva Božična koncerta. Izvedla ju bo domača Glasbena šola skladateljev Ipavcev.

* V Celjskem domu bo nocoj tradicionalni dobrodelni božično – novoletni koncert Mešanega mladinskega pevskega zbora I. gimnazije v Celju in orkestra. Organizatorji so tokrat pripravili večer starih božični pesmi, ki bodo dopolnile pesmi Slavka Avsenika in skupine ABBA.

* V Hiši kulture Celje bodo leto 2018 zaključili s komornim koncertnim večerom posvečenim arijam in samospevom. V Narodnem domu bosta nastopil sopranistka Nika Gorič in celjski pianist in dirigent Simon Dvoršak.

* V konjiškem Domu kulture bo drevi gledališki koncert z naslovom Slovenska popevka. V goste pridejo igralci Slovenskega mladinskega gledališča. Predstavo bodo profesionalni gledališki igralci odigrali skupaj z varovanci CUDV Draga pri Ljubljani, vse skupaj pa bo prepleteno s sodobnimi glasbenimi aranžmaji.

* V Glasbeni šoli v Rogaški Slatini bo popoldne koncert Andrej Toplišek tria. Dogodek bo posvečen 30-letnici glasbenega ustvarjanja Andreja Topliška.

* Zvečer bo v kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah potopisno predavanje. Barbara Popit bo predstavila Anartktiko, polarno ekspedicijo na konec sveta.

* V Šmarju pri Jelšah bo dopoldne v okviru Zrele univerze zdravstveno predavanje. Dr. Andraž Strožer bo spregovoril o težavah s trebušno slinavko in povezavo s sladkorno boleznijo.

* V prostorih Ljudske univerze Šentjur bo dopoldne kuharski šov Braneta Jovana pod naslovom Praznično omizje.