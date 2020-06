Češnjeva pita z mandlji

Testo:

50 dag bele moke

ščepec soli

naribana limonina lupina

30 dag masla

30 dag sladkorja

1 pecilni prašek

noževa konica cimeta

1 jajce

50 dag razkoščičenih češenj

rum

sladkor po okusu

1 žlica ostre moke

po želji mleti mandlji ali orehi

Iz vseh sestavin naredimo testo. Vse dobro zgnetemo in damo za 1 uro na hladno. Nato testo razdelimo na dve polovici in vsako posebej razvaljamo v velikosti pekača.

Pekač namastimo, vanj položimo testo, prepikamo z vilicami in po testu stresemo češnjev nadev. Pokrijemo z drugo polovico testa in ga zopet prepikamo z vilico. Ali na vrhu naredimo mrežico. Premažemo z maslom in pečemo v srednje vroči pečici, da porjavi. Pustimo, da se malo ohladi, šele nato postrežemo.

Češnjev nadev:

50 dag očiščenih in posušenih češenj potresemo z malo ruma ali češnjevca, dodamo malo sladkorja,1 žlico ostre moke in zmešamo. Dodamo lahko tudi zmlete mandlje ali orehe.