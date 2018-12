12. december, sreda – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Popoldne z delom začenja novoizvoljeni občinski svet občine Šmarje pri Jelšah. Svetniki se bodo med drugim seznanili z rezultati volitev in imenovali komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. To bo zadnja seja, ki jo bo vodil župan Stanislav Šket, na seji bo tudi novi župan Matija Čakš.

* Na šentjurski občini bodo dopoldne predstavili projekt December ob mestnem ognjišču. Gre za niz prireditev, ki se bodo v občini zvrstile do konca leta.

* V Glasbeni šoli Rogaška Slatina bo poldne koncert predstavnikov Sanktpeterburške hiše glasbe. Nastopila bosta pozavnist Aleksander Bodosow in pianist Evgeny Saveliev.

* Božično-novoletni koncert vokalne skupine Vivere in Okteta Planika bo nocoj viteški dvorani Bistriškega gradu.

* V vojniški knjižnici pripravljajo odprtje likovne razstave Šelestenje, slikarke Lidije Špiljak.

* Dobrodelni bazar Otroci za otroke bo zvečer v Večnamenski dvorani v Podčetrtku. Ob kulturnem programu bo v okviru prireditve potekal še bazar izdelkov otrok iz tamkajšnje šole in vrtca, zbrana sredstva bodo namenili šolskemu skladu.

* Na Glavnem trgu v Celju bodo na svoj račun prišli najmlajši. Pripravljajo predstavo za otroke: Babica Zima gre na jug.

* Celjani že nestrpno pričakujejo novo številko mestnega časopisa Celjan. Tudi zato, ker bodo danes prvič predstavili 10 izbrancev v akciji ‘Celje izbira naj Celjana 2018’. Tudi tokrat so Celjani med najvidnejše osebnosti leta uvrstili osebe iz gospodarskega, družabnega, kulturnega in športnega življenja v mestu.