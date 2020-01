V vitanjski občini želijo več defibrilatorjev

Vitanjski svetniki na zadnji seji izpostavili željo po zagotovitvi večjega števila defibrilatorjev, ki v primeru srčnega zastoja rešujejo življenja. Zdaj imajo v občini Vitanje dva. Ker pa je vitanjska lokalna skupnost razvejana, bi bil vsak dodaten še kako dobrodošel. Tako bi jih lahko postopoma nameščali po vaških skupnostih in tako ljudem omogočili čim hitrejšo dostopnost do njih, saj je v primeru srčnega zastoja ključnega pomena hitra in učinkovita pomoč. Vsaka minuta šteje, poudarjajo zdravniki. Po besedah župana Slavka Vetriha o nakupu dodatnih defibrilatorjev na občinski upravi že razmišljajo, o tem so obvestili tudi Zdravstveni dom Slovenske Konjice, ki skrbi za zdravstveno oskrbo v konjiški, zreški in vitanjski občini.

Zato je župan Vetrih na januarsko sejo občinskega sveta povabil direktorja Andreja Verhovška, ki bo podrobneje predstavil možnosti za širitev mreže defibrliatorjev na Vitanjskem. Že na tokratni seji pa je svetnik Andrej Poklič predlagal, da bi se svetniki odpovedali eni sejnini in tako zagotovili del potrebnega denarja za nakup naslednjega defibrilatorja. Njegovo pobudo so svetniki podprli. Ob tem velja spomniti, da je lanskega aprila prav defibrilator rešil življenje vitanjskemu županu Slavku Vetrihu.