CELJE Kdo pozna žensko iz Savinje?

Policija ugotavlja identiteto ženske, ki se je včeraj zgodaj dopoldne znaša v Savinji, kar je opazil občan in poklical pomoč. Gasilci so jo v bližini Doma ob Savinji potegnili iz vode ter jo predali reševalcem, ki so jo oskrbeli v celjski bolnišnici, tam pa je včeraj popoldne umrla.

Usodne so bile hude podhladitve, preiskovalci pa ženske še niso uspeli prepoznati. Stara naj bi bila med 60 in 70 let, rjavih oči in rjavo sivih las, ki ji segajo čez ramena. Oblečena je bila v svetlo rjavo majico z napisom Jeans West, črne hlače in črno zimsko jakno s kapuco, obuta oa je bila v temnejše čevlje. Pri sebi je imela še rdeča očala s črno vrvico. Okoli vratu je nosila opornico.

Policija še ne more z zanesljivostjo potrditi ali je pokojna skočila oziroma padla v vodo, naprošajo pa vse, ki bi jo prepoznali na fotografiji, da to sporočilo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400 ali na telefonsko številko 113. PŠ