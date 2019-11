CELJE Nadzorov na cestah bo še več

Do konca leta bo policija na našem območju – poleg rednih nadzorov cestnega prometa – izvedla še več izrednih in »ad hoc« nadzorov. V njih bodo največkrat preverjali hitrost, psihofiz ično stanje voznikov, uporabo telefona, vožnjo v rdečo luč in druge dejavnike, ki najpogosteje vplivajo na nastanek prometnih nesreč.

V ukrepe so primorani zaradi zelo poslabšanega stanja prometne varnosti, kar pravzaprav ugotavljajo že od začetka leta. Na območju Policijske uprave Celje je letos namreč umrlo že 22 ljudi, kar je dvakrat več, kot lani v tem času in 5 več, kot predlani.Šest povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bilo pijanih, eden pa drogiran. Vsako četrto nesrečo s hudimi poškodbami povzroči vinjeni voznik, najpogosteje zaradi nepravilne smeri vožnje.

Policisti in celjski rokometaši so v današnji akciji voznikom, ki so bili trezni in niso storili prekrška, delili vstopnice za nedeljsko tekmo z Zagrebom (na fotografiji).

PŠ