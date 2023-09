11. Konjiški maraton: tekaški praznik z veliko duše!

Danes vsa Dravinjska dolina utripa z 11. Konjiškim maratonom. Po cestah in ulicah Slovenskih Konjic in Zreč ter krajih med njimi bo teklo več kot 1.500 prijavljenih tekačev – razpoložljiva mesta so letos zapolnili v rekordnem času. Dobro udeležbo pričakujejo tudi na Konjičkovem teku in Teku šolarjev (prijave še danes).

Na številnih točkah ob 21 kilometrski progi bo znova potekal Glasbeni maraton z več kot 300 glasbeniki in plesalci.

Urnik dogajanja in zapore cest so objavljeni (link sobotna novica)

Novico dopolnjujemo.

Še malo in tekači bodo stekli /9.00

Dogajanje na konjiškem Mestnem trgu je že v polnem teku. Že čez nekaj minut se bo na trase 11. Konjiškega maratona podalo 1.550 tekačev, mnogi bodo oblečeni v uradno majico maratona. Za športno vzdušje in lažje ogrevanje skrbi skupina Poweršok.

Tudi letos za vzdušje skrbita uradna napovedovalca športni komentator s televizije Peter Kavčič in domačina Tjaša Kangler.

Natanko ob 9.30 uri bodo izpred Doma kulture startali tisti, ki so izbrali 10- in 21-kilometrsko preizkušnjo. Kmalu zatem se jim bodo pridružili še tekači na 5 km. Že malo po 10. uri prve tekače pričakujejo tudi v cilju.

Maratonsko vzdušje tudi na Radiu Rogla!/8.00

Radio Rogla kot uradni radio Konjiškega maratona je tudi letos poskrbel za poseben maratonski program. Moderatorki Lučki Klajne se je v studiu pridružil strokovni komentator, atlet in trener Urh Poteko. V etru se jima bo pridružilo še nekaj znanih atletskih imen, neposredno s prizorišča maratona pa se bo za radio in naš portal večkrat oglasil vodja maratona Anton Noner, poročalo bo tudi več novinarjev.

Zabavno bo tudi pred našo radijsko hišo, kjer je ena od točk Glasbenega maratona. Alenka Vodušek z Radia Rogla bo pozdravila tekače, ki bodo stekli mimo, poskrbeli bomo tudi za prave tekaške ritme.

1 od 3

