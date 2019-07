Ponedeljek, 22. julij – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Celjsko sodišče bo kljub sodnim počitnicam danes poskušalo zaključiti predobravnavni narok za šesterico domnevnih preprodajalcev mamil. Kriminalna združba je z drogo oskrbovala odvisnike na širšem celjskem območju.

* V Makolah bodo popoldne odprli priložnostno razstavo o projektu Življenje s traviščem. Z njim želijo v makolski občini zagotoviti dolgoročno ohranjanje suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na območjih Haloz, Pohorja, Kuma in Gorjanci-Radohe. Tod se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijske dejavnosti. Razstava bo v prostorih občinske uprave na ogled do 2. avgusta.