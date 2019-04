CELJE Prijeli ponarejevalca petstotakov

Celjski policisti so konec prejšnjega tedna prijeli 54-letnega Celjana in sedem let mlajšo Celjan ko, ki ju sumijo ponarejanja in vnovčenja več bankovcev za 500 evrov. Da se takšni bankovci pojavljajo v plačilnem prometu, policisti zaznavajo od začetka leta.

Od februarja so našteli več primerov vnovčevanja bankovcev, ki se umikajo iz plačilnega prometa, kar so nekateri očitno zaznali kot priložnost za goljufijo.

Osumljenca so ovadili za ponarejanje denarja, za kar jima po naši zakonodaji grozi tudi do deset let zapora, če se bo izkazalo, da sta v obtok spravila veliko ponaredkov. Ti so kakovostne izdelave, zato opozorilo trgovcem, gostincem in ostalim, ki poslujejo z gotovino, naj bodo previdni.PŠ

