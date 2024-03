100 LET IVANA MINATTIJA Minattijevo pesem leta bomo razglasili že šestič

Pesniški natečaj Minattijeva pesem leta v medijski hiši Novice in Radio Rogla letos prirejamo že šestič. Zmagovalna pesem bo znana v petek, 22. marca.

Ivan Minatti navdihuje pesnike. Po njem smo poimenovali nagradni pesniški natečaj Minattijeva pesem leta, ki smo ga pri lokalnem časopisu NOVICE prvič odprli v letu 2018. Odtlej smo, s pomočjo strokovne komisije, ki jo sestavljajo poznavalci poezije, razglasili že pet Minattijevih pesmi leta.

Avtorice Minattijevih pesmi leta

Pri lokalnem časopisu NOVICE vsako zimo odpremo nagradni pesniški natečaj, kjer k sodelovanju povabimo pesnike iz konjiške, zreške, vitanjske in oplotniške občine. Vsako leto se odzovejo v zares velikem številu.

Zmagovalca razglasimo na tradicionalnem javnem branju poezije pri Minattijevem spomeniku, ki ga medijska hiša Novice in Radio Rogla že vrsto let prireja ob začetku pomladi, pesnikovem rojstnem dnevu in svetovnem dnevu poezije. Izbrane pesmi obenem razstavimo v Minattijevi knjigobežnici v preddverju medijske hiše.

Zmagovalka prvega natečaja v letu 2018 je bila Konjičanka Alexandra Natalie Zaleznik s pesmijo InHumanitas. V letu 2019 je Minattijevo pesem leta napisala Majda Labotar iz Loč, nato Anja Košič iz Zreč in v letu 2022 Francka Gorjup z Zbelovske Gore, lani pa Bernarda Šmon iz Markečice pri Oplotnici.

Avtorja oziroma avtorico šeste Minattijeve pesmi leta bomo razglasili v petek, 22. marca, na tradicionalnem javnem branju poezije. Tokrat bomo prijeten dogodek posvetili 100. obletnici rojstva Ivana Minattija. (NK)

Nekaj utrinkov z minulih branj poezije ob začetku pomladi:

