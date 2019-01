[10. izbor] Glasbena zvezda Štajerske: Nika Štefančič in Ansambel Konjiški muzikanti

V oddaji Pod Roglo se poje in igra smo drugo januarsko sredo spoznali še zadnje tekmovalce radijskega šova Glasbena zvezda Štajerske. Blaž Švab in Alja Tihle Hren sta gostila Niko Štefančič iz Celja in člane Ansambla Konjiški muzikanti, ki prihajajo iz okolice Slovenskih Konjic. Po uvodni predstavitvi so se pomerili še v dveh zabavnih kvizih in se med drugim pogovarjali o konjih in narečjih.

Po nastopu v živo so se vsi skupaj odpravili v konjiško Pivnico Krigl, kjer je sledilo prijetno druženje z glasbenimi nastopi. Tudi tokrat so se zbrani družili ob (toplih) napitkih po ugodnih cenah. Vsem zbranim smo podelili kupone za glasovanje in srečnemu izžrebancu izmed vseh, ki so kupon izpolnili, podelili še majico Radia Rogla. Prejel jo je ravno Sebastjan Tič, ki je bil prisoten na vseh desetih izborih v Pivnici Krigl. Iz devetega radijskega izbora so se v finale uvrstili člani Ansambla Želja.

Organizatorji so še pojasnili, da se bodo vsem finalistom, ki jih s svojim glasovanjem izberejo poslušalci, na prireditvi, ki bo 1. februarja v konjiški športni dvorani, pridružili še nekateri tekmovalci, ki se s pomočjo glasovanja poslušalcev niso uspele uvrstiti, izbrala pa jih bo komisija v uredništvu.

Vstopnice za finalni izbor Glasbena zvezda Štajerske pa so tudi že v prodaji. V predprodaji so ugodnejše, hkrati pa bo vstopnica tudi glasovnica. Na voljo so v tajništvu NOVIC in Radia Rogla, ter na vse Petrolovih bencinskih servisih.

Za svojega favorita lahko oddaš svoj glas TUKAJ.