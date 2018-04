1. slovenska futsal liga – polfinale: Dobovec povedel proti Sevnici

Precej težje kot kaže končni rezultat je Dobovec Pivovarna Kozel v pri polfinalni tekmi državnega prvenstva v futsalu premagal Sevnico. Rezultat ob koncu tekme v lepo polnjeni Športni dvorani Rogaška Slatina je sicer bil 6 : 1.

A gostje, ki jih vodi trener Mitja Jontez, so se na začetku srečanja predstavili kot zelo čvrsta ekipa in do 18. minute zdržali vse napade domačih. Še več, v 4. minuti so v enem redkih protinapadov povedli in ko se je že zdelo, da se bo z vodstvom gostov končal prvi polčas, sta udarila najboljša domača igralca. Najprej je Rok Mordej zadel za izenačenje, in ko se gostje še niso zavedli po prejetem zadetku, je Kristijan Čujec v dobre pol minute dosegel dva gola in zanesljivo vodstvo za četo trenerja Kristijana Morine. Takoj na začetku drugega polčasa je Čujec dosegel še zelo lep gol in zmagovalec je bil znan, Ivica Majić in Matjaž Vojsk sta to le še potrdila. Polfinale se igra na tri zmage, naslednje srečanje bo ponovno v Rogaški Slatini prihodnji petek, 6. aprila.