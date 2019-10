1. SKL: KK Terme Olimia Podčetrtek še edina ekipa brez zmage

Helios Suns : Terme Olimia Podčetrtek 80 : 53 Košarkarji Term Olimia Podčetrtek so v četrtem krogu gostovali pri ekipi Heliosa Suns v Domžalah, kjer so ponovno zabeležili visok poraz, za kar 27 točk. Po zmagi Laškega nad Šentjurjem pa so tako še edina ekipa, ki ni beležila zmage.

V 2. minuti srečanja v Domžalah so gostje iz Podčetrtka z dvema zadetima prostima metoma Nejca Strnada prišli do prvih dveh točk na srečanju. Domačini so kmalu začeli odgovarjati, vendar so ob uporu Podčetrtčanov uspeli povesti šele v 6. minuti srečanja, nato pa so prednost uspeli privesti do osmih točk razlike, ob koncu prve četrtine pa so z rezultatom 22 : 17 vodili za 5. Tudi začetek druge četrtine je kazal v prid Domžalčanov vse do druge in tretje minute, ko sta Strnad in Kosič z zadetima metoma za tri točke zmanjšala zaostanek le za točko. Po tehnični napaki, ki je bila dosojena trenerju Domžalčanov Dejanu Jakari, so termalci napako dobro izkoristili in povedli za tri točke, kar pa je bilo tudi zadnje vodstvo varovancev Davorja Brečka. V nadaljevanju se jim je dobre tri minute povsem ustavilo in tako so Domžalčani naredili delni izid 16 : 0. Termalcem je do konca četrtine uspelo priigrati le še šest točk, kar je pomenilo, da se je četrtina (31 : 19) zaključila s 17 točkami prednosti za domačine (53 : 36).

Helios prednosti ni več zapravil. Tretjo četrtino so tako končali z rezultatom 67 : 51, na začetku zadnje četrtine so naredili delni izid 7 : 0 in povedli s 74 : 51 ter tako ob koncu četrtine z izidom 13 : 2 slavili z rezultatom 80 : 53.

Prvi strelec tekme, ki je na parketu prebil celih 40 minut, je bil Nejc Strnad z 19 točkami. Prav tako je minutažo celotne tekme zabeležil Žan Kosič, ki je vpisal 17 točk, 34 minut priložnosti je dobil David Gabrovšek, ki je zabeležil 11 točk. Preostale minute je trener Davor Brečko razdelil med ostale igralce, medtem ko na tekmi ni dal priložnosti mladim igralcem, razen slabe štiri minute Strgarju.

S tem porazom Podčetrtčani beležijo tretjo visoko zmago, potem ko je Zlatorog premagal Šentjur pa ostajajo še edina ekipa brez zmage. Trener Brečko pa je po tekmi dejal: »Mi smo lahko zadovoljni, predvsem z nekaterimi segmenti igre. Kljub poškodbam in pomanjkanju kvalitete smo se dobro upirali odlični ekipi Heliosa.«

Termalce v soboto, 2. novembra, čaka še eno gostovanje, tokrat pri Šenčurju, v pokalnem tekmovanju se bodo nato 5. novembra pomerili proti ekipi Celja. (Karmen Cvirn)