1. SKL: KK Rogaška zanesljivo proti Gorenjcem

KK Rogaška : KK Šenčur GGD 66 : 57 Slatinski košarkarji so drugih pet minut prve četrtine tekme proti ekipi iz Šenčurja dobili za 10 točk in to prednost brez večjih težav zadržali do zanesljive zmage, ki so jo dosegli ob dobri obrambi.

Prav dobra, na trenutke zelo dobra igra v obrambi je bila ključ do novih dveh točk, pomembnih v boju za ligo za prvaka. A vrnimo se še na konec prve četrtine, ki so jo Slatinčani zaključili z odlično izdelano akcijo, v kateri je Tadej Ferme po podaji Danijela Vujasinovića neoviran metal za tri in zadel. Ferme v nadaljevanju sicer ni bil strelsko razpoložen, a se to ni poznalo, saj so se izkazali nekateri drugi, v prvi vrsti Američan Tony Washington, ki je proti rutiniranim centrom Šenčurja Paviću in novi okrepitvi Rizviću pokazal, da je lahko zelo uspešen in tekmo končal z dvojnim dvojčkom – 13 točk in 13 skokov.

Po vodstvu za 10 ob koncu prve četrtine so varovanci trenerja Damjana Novakovića pred okoli 700 gledalci večinoma zadrževali vodstvo in to predvsem z že omenjeno igro v obrambi. To je potrebno še posebej izpostaviti, saj ima gorenjska ekipa v svojih vrstah veliko kvalitetnih igralcev, a so jih slatinski košarkarji omejili na zelo malo doseženih košev, kar potrjuje podatek, da so Šenčurjani do dve minuti pred koncem tekme dosegli le 47 točk, nato pa jih na hitro, ko je bila tekma odločena, dodali še 10, skoraj vse Dino Murić. Res pa je tudi, da so slatinski košarkarji v zadnjih petih minutah zadeli le štiri proste mete. Ob odličnem Washingtonu sta v slatinski vrsti izstopala še Ivan Milićević in Jan Dornik, z odlično igro v obrambi. Jan je po tekmi povedal: »Odigrali smo solidno tekmo, vseskozi je bila prisotna pozitivna energija. Na koncu dobro, da smo to tekmo dobili, saj je vsaka tekma v svoji dvorani zelo pomembna za uvrstitev v prvem delu. Zmaga je pomembna tudi za dober začetek sezone.« Na pripombo, da je dobro igral v obrambi, je dodal: »Obrambo igramo vsi solidno, s takšno igro lahko tudi v naslednjih tekmah upamo na najboljše.« Damjan Novaković: »Pričakoval sem res težko tekmo. Šenčur ima kaj nekaj igralcev, ki so igrali tudi že na precej višjem nivoju. Mi smo danes kar rutinirano prišli do te zmage. Mislim, da končni rezultat niti ne kaže pravega razmerja, saj smo v zadnjih minutah naredili nekaj neumnosti, a to niti ni tako pomembno. Najpomembnejša je zmaga in novi dve točki.« Rogaška je sedaj pri dveh zmagah in porazu, sledijo pa ji tri zelo pomembne tekme – v soboto gostujejo v Šentjurju, nato sledi pot v Laško in lokalni obračun z Podčetrtkom. (Jože Strniša)