1. maj – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Tudi na Konjiškem in Zreškem bodo danes številne prvomajske budnice in pohodi. Že od zgodnjega jutra po različnih lokacijah na Konjiškem občane razveseljuje konjiška godba na pihala. Za prvomajske budnice na Zreškem vse dopoldne skrbijo člani Društva godbenikov Zreče. Konjiški in zreški godbeniki po posameznih krajevnih skupnosti navadno igrajo vse do popoldneva.

* Prvomajske budnice bodo tudi v Obsotelju in na Kozjanskem. V Rogaški Slatini bo igrala godba Steklarne Rogaška, godba Orlica v Kozjem in Podsredi, v Podčetrtku pa godba iz Desinića. Slednja opoldne na trgu vasi LIpa pripravlja še koncert.

*Srečanje pohodnikov z veselico bo danes tudi na kmetiji Ančka v Zrečah.

* Dopoldne bo Tradicionalni prvomajski shod na Celjski koči. Zbrane bosta pozdravila predsednica Zveze Svobodnih SINDIKATOV Slovenije, Lidija Jerkič, in celjska godba na pihala.

* Pri ribniku Farovec bo velika prvomajska veselica pod šotorom. Vstopnine ne bo. Napovedujejo 15 ur zabave za vse generacije, igrali bodo Čuki, Dejan Vunjak in Brendijeve barabe ter Nina Donelli.

* Na Domu na Svetini bodo dopoldne stregli prvomajski golaž ob zvokih Pihalnega orkestra štorskih železarjev, Pihalne godbe Svetina in Mladih korenjakov.

* Prvi maj bodo slavili pred cerkvijo sv. Ane v Makolah. Krasili in postavili bodo majsko drevo, za hrano in jedačo bo poskrbljeno, pa tudi za zabavo z ansamblom Udar vse do jutranjih ur.

* Tradicionalni prvomajski piknik z živo glasbo bo na Boču. Za glasbo bo poskrbela klapa Jadranski maestrali.

* Prvomajska pohoda organizirajo še v Podčetrtku, kjer se bodo odpravili na Malo Rudnico in po obronkih Virštanja. Na Mali Rudnici bo zgodaj popoldne še otvoritev zavetišča Šmarnica.

* Danes na celjskem gradu pripravljajo vodenje po razstavi »Pod zlatimi zvezdami;« doživetje je vključeno v redno ceno vstopnice na grad.

* Popoldne bo na celjski Drevesni hišici v Mestnem parku cirkuška delavnica z rekviziti in akrobatskimi vragolijami.

* Športno društvo Gorica pri Slivnici dopoldne pripravlja pohod okoli Slivniškega jezera, v okviru katere bo tudi predstavitev nordijske hoje.