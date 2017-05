Župani Savinjske regije si želijo ‘boljšo’ državo

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je včeraj v Slovenskih Konjicah v sklopu vladnega obiska v Savinjski regiji srečal z župani oz. predstavniki Občin. Ti so ministra opozorili, da se vsi postopki – od pridobivanja raznih soglasij do sprejemanja občinskih prostorskih načrtov in tako naprej, vlečejo predolgo. Župani so na državo jezni tudi ob sprejemanju občinskih proračunov. Povprečnine so tako nizke, da so občine že nekaj let podhranjene, opozarjajo. Minister je nekaj konkretnih odgovorov ponudil takoj, med drugim pa napovedal, da naj bi manjšo korekcijo povprečnin naredili še letos.

