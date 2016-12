Zrinski ni več trener KK Terme Olimia

Poraz, ki so ga košarkarji Term Olimia Podčetrtek doživeli v sredo proti Rogaški, je bi usoden za trenerja Borisa Zrinskega. Po poročanju portala Slovenska kosarka.si so se namreč v klubu 61-letnemu Zrinskemu zahvalili za sodelovanje.

Kot je znano je Zrinski ekipo Term Olimia v lanski sezoni pripeljal do prvega mesta v drugi košarkarski ligi in se prvič v zgodovini kluba uvrstil v prvo ligo. Tekmovanje v najvišjem kakovostnem razredu slovenske košarke so »termalci« začeli sanjsko, saj so visoko ugnali sosede iz Rogaške Slatine. Žal je to doslej edina zmaga, kajti nato so doživeli 10 porazov. Za zdaj še ni znano, kdo bo Zrinskega nasledil, njegov prvi pomočnik je bil Tihomir Tabak.