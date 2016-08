Zreče: Že drugo leto zapored Delavska veselica treh generacij

Včeraj pri gasilskem domu v Zrečah, pod velikim šotorom, potekala Delavska veselica treh generacij. Dogajanje se je pričelo že zgodaj popoldne, ko so se Uniorčani in Uniorčanke pomerili v športnih igrah. Zvečer so za zabavo skrbeli člani ansambla Okrogli muzikanti. Program pa je v vlogi Jurija Vodovnika povezoval Elko Oplotnik.

Delavsko druženje so organizirali sindikati in uprava podjetja Unior d.d. Pripravili so ga že drugo leto zapored, z namenom povezovanja ljudi. Vseh, ki so pomagali soustvarjati podjetje, ki so trenutno aktivni pri soustvarjanju in za vse, ki bodo v prihodnje soustvarjali v podjetju in lokalni skupnosti. Organizatorji so poskrbeli tudi za ‘sindikalne cene’ hrane in pijače.

Oglejte si pestro fotogalerijo, podrobneje o dogajanju pa v prihodnji številki lokalnega časopisa NOVICE.