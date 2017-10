V zadnjih mesecih so sanitarije na zreški avtobusni postaji temeljito prenovili. Kot je za lokalni časopis NOVICE pojasnil predsednik Krajevne skupnosti Zreče Slavko Kejžar, so v celoti prenovili tako žensko kot moško stranišče, na novo pa uredili še stranišče za invalide in prostor za čistila. Nekoliko so polepšali tudi pročelje tega dela stavbe, ga prebarvali, obnovili razsvetljavo. Več pa v zadnjih NOVICAH!

1 od 6