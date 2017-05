Zreče-Gorenje: Slovesno odprtje ceste na ‘veliki ridi’

Popoldne je bilo pri ‘veliki ridi’, na odseku ceste, ki povezuje Zreče in Gorenje zelo slovesno. Uradno so namreč odprli nekaj manj kot 500 metrov obnovljene ceste, ki je Občino Zreče, državo in Krajevno skupnost Gorenje stala 175 tisoč evrov.

Na odprtju sta spregovorila Marjan Hren, predsednik Krajevne skupnosti Gorenje in župan mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče. Oba sta poudarila pomen nove pridobitve in se zahvalila vsem, ki so pri obnovi kakorkoli prispevali. Program, ki ga je povezovala Urška Firer so popestrili člani Društva godbenikov Zreče in kvartet Vinski brat. Pred slavnostnim prerezom traku sta cesto blagoslovila še duhovnika Stanko Krajnc in Peter Leskovar. Ob dobrotah, ki so jih pripravile okoliške gospodinje je sledilo še prijetno druženje, ki se je nadaljevalo v bližnjem Lovskem domu Zreče.

