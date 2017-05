Zreče: Aktivno popoldne v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti na Gorenju

Ob 25. obletnici delovanja centrov šolskih in obšolskih dejavnosti v Sloveniji so popoldne tudi v domu na Gorenju pri Zrečah priredili dan odprtih vrat z različnimi aktivnostmi.

Otroci so se udeležili delavnice polstenja volne, nekateri pa so se preizkusili tudi v lokostrelstvu in plezanju. Sicer pa CŠOD na Gorenju vse leto otrokom, mladostnikom in odraslim nudi bogat program s športnimi, naravoslovnimi in družboslovnimi vsebinami.

Podrobnosti o dogajanju pa naslednji teden v lokalnem časopisu NOVICE.