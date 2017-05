Zrečani z ministrico o hrupu iz zreških podjetij

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je včeraj v sklopu vladnega obiska savinjske regije v Zrečah govorila tudi o problematiki hrupa iz območja zreške industrijske cone. Sestala se je s predstavniki zreške civilne iniciative, skupine domačinov, ki jih moti hrup in tovorni promet z območja podjetij Unior in Swatycomet. Kot je za Radio Rogla povedal predstavnik civilne iniciative Zdravko Zver, doslej kljub večletnim prizadevanjem niso bili slišani. Pričakujejo, da bodo podjetja poskrbela, da s svojimi dejavnostmi ne bodo motila prebivalcev in ogrožala njihove kakovosti bivanja.

Več o tem v naslednjih NOVICAH!