Zrečani so sredi priprav na novo sezono

Člani Nogometnega kluba Zreče so sredi priprav na novo sezono, ki se bo za ekipe v 3. slovenski nogometni ligi – sever začela 19. avgusta. Zrečani so serijo predvidoma sedmih pripravljalnih tekem začeli s porazom proti Rogaški – bilo je 4:7, nato pa so premagali Šmarje pri Jelšah (3:0), mladince Aluminija (4:2) in Spodnjo Polskavo (9:0). Trener Zrečanov Damjan Flis poudarja, da so njegovi igralci na treninge prišli motivirani za delo in vsi skupaj komaj čakajo začetek prvenstva. Tudi ekipa za novo sezono je že sestavljena. Od lanskega moštva so ostali vsi, prišli pa so še trije novi igralci. Cilj v klubu je, da bi bili uvrščeni v zgornji polovici lestvice.

