Štiri priznanja oz. nagrade za delo na kulturnem področju so izbranim kulturnikom sinoči podelili v Zrečah. Letošnji nagrajenci so: dolgoletni član Pevskega zbora PGD Zreče Karel Orož, organist in zborovodja cerkvenega MePZ Sv. Egidij Miroslav Jager, ansambel Zreški kovači in Andrej Grobelnik – naddekan Kozjanskega naddekanata. Slednji je bil tudi slavnostni govornik.

Več v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.

