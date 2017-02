Zrečan Marjan Jelenko bo petič tekmoval na svetovnem prvenstvu

Nordijski kombinatorec Marjan Jelenko je novi (stari) državni prvak. Zrečan je naslov najboljšega v državi ubranil prejšnji teden, kar je bila tudi lepa popotnica za vrhunec sezone, nastop na svetovnem prvenstvu v finskem Lahtiju. Jelenko bo na članskih svetovnih prvenstvih nastopil petič, prva tekma pa ga čaka že jutri (v petek). “Nad svojimi dosežki v tej sezoni sem razočaran. V zadnjem času sem že pokazal lepe skoke, ampak kljub temu visokih ciljev tokrat nimam. V Lahtiju bom poskušal na skakalnici pokazati, kar znam, in nato dati vse od sebe še v teku. Na koncu pa bomo videli, kaj mi bo to prineslo po rezultatski plati,” je pred odhodom na sever Evrope dejal Jelenko. Rezultati s prvih treningov na srednji skakalnici so vzpodbudni – Jelenko je v torek v prvi seriji postavil daljavo dneva (100 metrov), včeraj je imel v treh serijah za trening četrto, osmo in prvo oceno med vsemi.

Foto: GEPA