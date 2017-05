Znani letošnji prejemniki zreških občinskih grbov

Znani so letošnji prejemniki zreških občinskih grbov. Predloge, ki so jih dobili na mizo, so na svoji seji podprli tudi občinski svetniki. Zlati grb bo ob občinskem prazniku prejel Stanko Krajnc, srebrnega Marija Kovačič in bronastega Tatjana Kotnik. “Menim, da pravi trije posamezniki dobijo priznanja. Vsi so vsak na svojem področju ‘pozitivci’, delujejo v več društvih,” je o letošnjih nagrajencih povedal zreški župan mag. Boris Podvršnik. Občinske grbe bodo podelili 29. maja.

Več v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE.