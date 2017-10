Zmaga Slovenije in pas za Konjičana + FOTO

Na tretjem boksarskem večeru ‘Dejan Zavec Boxing Gala’ so Slovenci s 4:2 premagali Avstrijce. Prireditev je v soboto gostil Casino Mond v Šentilju. V zadnji od šestih borb je v ring stopil Konjičan Aljaž Venko, ki je v kategoriji do 75 kilogramov z enoglasno sodniško odločitvijo premagal avstrijskega reprezentanta Marcela Rumplerja. Prav Venka so na koncu izbrali še za najboljšega boksarja večera, za kar so ga nagradili s posebnim pasom.

Več v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.

Foto: Vid Ponikvar / Sportida