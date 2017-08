Zlakova: Cerkev sv. Martina letos obeležuje 600 let

Cerkev sv. Martina na Zlakovi nad Zrečami že stoletja daleč naokoli razodeva Božjo navzočnost. Začetki svetišča so povezani s kartuzijani iz znamenite Žičke kartuzije. Najstarejši del cerkve je njen vzhodni del s poznogotskim vhodom. Leta 1686 sta bila prizidana prezbiterij in zvonik, kasneje so ladjo širili in tako povečano obokali. Glavni oltar je posvečen svetemu Martinu, škofu iz Toursa.

Kakor večina cerkva je tudi cerkev sv. Martina po drugi svetovni vojni preživljala manj naklonjene trenutke. V vsem svojem sijaju je znova zablestela leta 1996.

Pred desetimi leti so bili obnovljeni vsi trije oltarji s prižnico, restavriran je bil tudi križev pot. Skozi leta se je dopolnjevala in obenem ohranjala oprema. Po dostopnih podatkih cerkev letos obhaja 600 let obstoja. Ob tej priložnosti so jo še posebej olepšali. Ključar Ivan Podgrajšek je s krajani Zlakove, krajevno skupnostjo in nekaterimi dobrotniki pristopil k obnovi. Prepleskali so zunanjost cerkve. Naredili so nova vhodna vrata z oknom, ki omogoča pogled v prečudovito notranjost tudi takrat, ko je cerkev zaklenjena. Obnovili so stranska vrata ter obenem sanirali vlago v notranjosti.

Obnovitvena dela bodo blagoslovljena ta mesec, na Ožboltovo nedeljo.

Več o zgodovini cerkve in obnavljanju skozi čas pa v četrkovih NOVICAH.