Zimski nogometni turnirji Slovenske Konjice 2016 V.

Zadnji dan (petek, 30.12) so na turnirjih v Konjicah nastopile ekipe U15 in U19.

Na turnirju U15 je sodelovalo 16 ekip, med drugim 2 domači ekipi.

1.mesto: GEO MAS Ljubljana

2.mesto: NK VERŽEJ

3.mesto: SCHIKI

Zmagovalec turnirja je prejel v enoletno last prehodni pokal, ki ga bo imel možnost ubraniti naslednje leto.

Dravinja 2 je izpadla v rednem delu tekmovanja, Dravinja 1 pa je izgubila v četrtfinalu proti kasnejšim zmagovalcem

NAJBOLJŠI VRATAR turnirja: VITO GOLINAR (NK Veržej)

NAJBOLJŠI STRELEC turnirja: SVIT SEŠLAR (SCHIKI)

NAJBOLJŠI IGRALEC turnirja (MVP): ŽIGA SLAVIČEK (GEO MAS Ljubljana)

Na popoldanskem turnirju U19 je sodelovalo 9 ekip, od tega 2 domači ekipi.

1.mesto:NK ŠMARJE 2

2.mesto: ND DRAVINJA 2

3.mesto: ND DRAVINJA 1

Dravinja 1 je igrala polfinale proti Dravinji 2 ter izgubila 6:5 po streljanju kazenskih strelov.

Naj vratar: DEJAN GABERŠEK (NK Šmarje 2)

Naj strelec: ŽIGA PESJAK (ND Dravinja 2)

Naj igralec: BLAŽ VERHOVŠEK (NK Šmarje 2).

Nekaj foto utrinkov s turnirjev: