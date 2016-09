Včeraj pozno zvečer se je v Žičah traktor s priključkom za silažo prevrnil na bok. Gasilci PGD Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem Nujne medicinske pomoči, odklopili akumulator, posipali razlite motorne tekočine po cestišču, traktor in delovni stroj postavili na kolesa in očistili cesto. V nesreči sta se poškodovali dve osebi.

Foto: arhiv PGD Slovenske Konjice