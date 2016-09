Ženski večer v Cineplexxu Celje

Včeraj zvečer je bil v Cineplexxih po vsej Sloveniji pravi Chick Flick. Komedija Dojenček Bridget Jones (Bridget Jones Baby) je bila odlična izbira za obisk kina s prijateljicami, kar so potrdile tudi razprodane dvorane, tudi celjska. Obiskovalke niso skrivale dobre volje, saj jih je na sedežu pričakala številna darilca.

V celjskem Cineplexxu je za dobro vzdušje pred filmom poskrbel moderator Denis Malačič, ki je pet srečnic razveselil s paketi kozmetike, filmsko nagrado in simpatično Smart skodelico. Celjanke so uživale še po filmu, za prijetno druženje so tokrat poskrbeli Miha Hauptman, Nejc Mastnak ter Vesna Budja v sodelovanju s Caterenig Glažuta, ki je pripravil okusen finger food ob kateremu se je lepo prilegla ohlajena sladka penina iz Radgonski goric.