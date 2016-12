Že drugi petek v januarju Noč Modrijanov na televiziji

Noč Modrijanov 2016, ki so jo Modrijani posneli konec oktobra v Celju. bo na prvem programu RTV SLO predvajana dva januarska petka, 13. in 20. januarja 2017, obakrat ob 20.00.

Vzporedni svet, v katerem so vsi povezani. Profesionalno izpeljan spektakel, ki noče biti več od zabave in ki poveže vse. Moč ima svojo noč, to je Noč Modrijanov v celjski dvorani. Prvi večer letošnje Noči Modrijanov je na noge dvignil šest tisoč ljudi. Nora Noč Modrijanov.

V celjski dvorani Zlatorog so obiskovalci uživali v Noči Modrijanov, kjer je bilo veliko presenečenj, poleg tega pa se je na odru zvrstilo kar tisoč nastopajočih. Na prireditev so se pripravljali kar dve leti.

To so samo nekateri naslovi, ki so pospremili letošnji spektakel Noč Modrijanov 2016. Končno si ga bodo lahko ogledali tudi televizijski gledalci. Noč Modrijanov bodo predvajali v dveh delih, oba bodo ponovili tudi v nedeljo.

»Tudi Modrijani nestrpno čakamo prvo televizijsko predvajanje,« je povedal pevec Modrijanov Blaž Švab. »Dve leti smo snovali letošnjo Noč in po izvedbi v živo smo se vsi Modrijani nadvse dobro počutili. Prepričani smo, da se bo vsa energija in da se bodo vsa čustva, ki so se zbudila v dvorani, odrazila tudi skozi male ekrane.«