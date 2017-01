Zdravstveni dom Šmarje: Bo direktor Marjan Dikaučič?

Potem ko se nekaj občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma (ZD) Šmarje pri Jelšah ni strinjalo s potekom zadnjega razpisa za direktorja ZD, je Svet ZD decembra objavil nov razpis. Kot je bilo razvidno iz razpisne dokumentacije, so prijave zbirali do 17. decembra. Neuradno smo izvedeli, da so v zakonitem roku prejeli osem prijav, od tega je šest kandidatov ustrezalo razpisnim pogojem, in sicer dolgoletna direktorica, trenutno pa v. d. direktorice ZD Irena Nunčič, Aleksander Svetelšek, Zlatka Srdoč Majer, Damjana Jager, Djurdja Poljanec in Marjan Dikaučič. Ti so lahko vizijo vodenja ZD predstavili na sredini seji Sveta ZD. O izbiri kandidata so predstavniki Sveta ponovno odločili s tajnim glasovanjem. Tokrat jih je najbolj prepričal univerzitetni diplomirani pravnik Marjan Dikaučič iz Slovenske Bistrice. Kot smo še izvedeli, predstavniki Sveta tudi tokrat niso bili enotni, saj jih je kar nekaj glas namenilo dosedanji direktorici. Če k temu prištejemo vse zaplete pri iskanju novega direktorja, lahko predvidevamo, da predlaganega kandidata zdaj čaka težka naloga prepričati vseh šest občin ustanoviteljic, da podajo soglasje k njegovemu imenovanju.