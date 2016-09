Zdraviliški park v čarobnem času poroke

Poroka kot pred 100 in več leti je povezala šmarske obrtnike – frizerje, cvetličarje in druge, ki so ustvarili edinstveni dogodek.

1 od 11

Zdraviliški park v Rogaški Slatini so v nedeljo, 4. septembra, napolnili šmarski obrtniki. Znanje, ideje in izjemna kreativnost frizerjev, cvetličarjev, vizažistov in drugih so ustvarili edinstven pregled različnih poročnih oprav in kreacij, od srednjega veka do danes. Več kot 100 sodelujočih se je na poroko pripravljalo v Zdraviliškem parku, v tematskih kotičkih, ustvarjene kreacije pa so pokazali na modni reviji v Kristalni dvorani Grand hotela Rogaška.

Izjemno kuliso Zdraviliškega parka v Rogaški Slatini so napolnili frizerji, vizažisti, cvetličarji, vrtnarji in gostinci, vsi člani OOZ Šmarje pri Jelšah. S svojimi modeli so poustvarili priprave na poroko v različnih stoletjih in desetletjih. Ustvarili so Čarobni čas brezčasnosti, kot se je prireditev tudi imenovala. Pričeske, make-up, cvetlični aranžmaji, od šopkov do pajčolanov so odsevali izjemno kreativnost, znanje in domiselne ideje članov šmarske obrtne zbornice, ki so z različnimi dodatki napolnili tudi svoje ustvarjalne kotičke.

Izjemen odziv obiskovalcev, ki so se od zgodnjega popoldneva sprehajali po parku in si ogledovali priprave, je presenetil tudi organizatorje: »Veseli smo, da je prišlo toliko ljudi. Želeli smo si, da obiskovalci frizerje, cvetličarje, ki jih obiskujejo, spoznajo še v drugi luči, mogoče dobijo idejo za kakšno od porok ali drugo slavnostno priložnost,« je povedala vodja strokovne službe zbornice Radojka Petek. Dogodek so zaključili z gala modno revijo vseh kreacij in druženjem, ki je slatinskemu parku dal utrip, kot so ga bili gostje na sončne nedelje nekoč že vajeni.