ZD Šmarje pri Jelšah še naprej brez direktorja

Na današnjih sejah so svetniki občin Kozje in Rogatec glasovali o soglasju k imenovanju Marjana Dikaučiča za direktorja Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Obe komisiji za mandatna vprašanja volitve in imenovanja sta svetnikom predlagali, da kandidata ne podprejo, kar so svetniki z glasovanjem tudi potrdili.

Ker nov direktor za imenovanje potrebuje soglasje vseh šestih občin ustanoviteljic, je tako že jasno, da bo moral Svet zavoda ZD razpis ponoviti. ZD trenutno deluje pod vodstvom vršilke dolžnosti (v. d.) direktorice Irene Nunčič, ki je pred tem zavod vodila dva mandata. Ker se Nunčičevi februarja izteče mandat v. d., lahko pričakujemo, da bo Svet zavoda za začasno vodenje ZD ponovno imenoval v. d. direktorja.