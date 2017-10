Zasaditev na grobovih

Pri načrtovanju zasaditve grobov poiščite rešitev, ki bo čim bolj umirjena in usklajena. V zadnjih letih se ljudje največkrat odločajo za trajnejše zasaditve, iz tujine pa so k nam prišle tudi gosta zelena odeja v kombinaciji s sezonskim cvetjem, česar do sedaj na slovenskih grobovih nismo videvali.

Najpogosteje sadimo mačehe, jesenske rese, hebe, skimije, dekorativne trave, krizanteme in druge nizko rastoče trajnice in enoletnice

Izbiri rastlin posvetite več časa in pozornosti, prav tako pa poskrbite za celoletno nego. Glede na velikost površine omejite prostor za rastline in pazite, da se ne razrastejo preveč. Izberite rastline, ki bodo brez večjih posegov obdržale obliko več let. Najboljše so nezahtevne rastline, ki lahko prenašajo sušo. Za ozelenitev izberite zimzelen, bršljan, mahove, trdolesko in plazeči brin. Kontrastni učinek boste dosegli z barvitimi trajnicami, iskrivkami, travami in ciklamami. Držite se pravila, da v ozadje sadite višje, spredaj pa nižje rastline, saj bo tako zasaditev delovala bolj naravno.