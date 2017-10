Zaradi stavke sodnikov košarkarske tekme odpovedujejo tudi na Štajerskem

Vse košarkarske tekme v članskih ligaških tekmovanjih v Sloveniji so do nadaljnjega odložene. Košarkarska zveza Slovenije se je za ta korak morala odločiti zaradi stavke sodnikov.

Konec tedna bi se sicer med drugim morala začeti Liga Nova KBM. V Laškem bi se naj pomerila Zlatorog in šentjurski Tajfun, Rogaška bi morala gostiti domžalski Helios. Brez tekem bodo še nekaj časa tudi drugoligaši, med katerimi so Konjičani, Celjani in košarkarji Term Olimia iz Podčetrtka, ter košarkarice 1. slovenske lige, v kateri bodo tekmovale tudi Celjanke, Konjičanke in Mariborčanke.