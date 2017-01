Tudi tokrat sta sneg in led v zadnjih dneh povzročila večji obisk urgentnega centra v Splošni bolnišnici Celje. Na kirurškem delu so obravnavali več poškodb, povezanih z zdrsi na snegu in ledu. Šlo je predvsem za zlome zapestij in goleni. Število poškodovanih se je najbolj povečalo v začetku prejšnjega tedna.

Na kirurškem delu so morali odpreti dodatno delovišče, da so brez večjih težav lahko obravnavali vse poškodovane.