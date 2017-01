Zaradi ptičje gripe naj bo tudi na širšem Celjskem perutnina zaprta

Zaradi virusa ptičje gripe posebni ukrepi pri rejcih perutnine in lastnikih ptic veljajo tudi v številnih občinah na širšem Celjskem. Nujno je preprečiti stik perutnine s prostoživečimi živalmi, opozarja direktor Veterinarske postaje Konjice Slavko Hren. Povedal je, da morajo lastniki perutnine oziroma domačih ptic poskrbeti, da le-te ne bodo prišle v stik s prostoživečimi pticami. Vodnim pticam lahko zagotovijo dostop do vode, a tako, da ne bodo prišle v stik s prostoživečimi živalmi. To je pomembno, saj bi se lahko virus, ki za zdaj kroži med prostoživečimi pticami, prenesel tudi na domače. Pozorni pa naj bodo tudi vsi, ki se gibajo v naravi. Hren opozarja, da naj se ne dotikajo poginulih ptic. Če jih opazijo, naj o tem obvestijo najbližjo veterinarsko postajo.